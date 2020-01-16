تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السبع بهارات

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة حبيبات فلفل أسود كاملة

1 x معلقة كبيرة بذور الكزبرة

1 x معلقة كبيرة حبهان

1 x معلقة كبيرة بذر كمون

1 x معلقة صغيرة قرنفل

1 x معلقة صغيرة جوزة الطيب

1 x معلقة كبيرة قرفة الطريقة: في مقلاة على النار نضع الفلفل الحب والكمون والكزبرة والقرنفل ونحرك على نار متوسطة.

نحرك جيدا حتى تظهر روائح التوابل وتفوح ولكن مع الحرص حتى لا تحترق.

نقوم بوضع التوابل المحمصة في مطحنة البهارات ونطحنها جيدا.

في بولة صغيرة نضع جوز الطيب والحبهان البودرة والقرفة ونضيف عليها التوابل المطحونة حديثا ونقلب جيدا، ثم نضعها في برطمان صغير محكم الإغلاق. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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