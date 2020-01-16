المقادير 2 x معلقة صغيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة زيتون أخضر (شرائح - إختيارى)

1 x معلقة كبيرة زعتر مجفف

1 x معلقة كبيرة خل

1 x معلقة كبيرة نعناع مجفف

½ x كوب طماطم (تشيرى مقطعة)

½ x كيلو بطاطس (صغيرة الحجم) الطريقة: اسلق البطاطس حتى تمام النضج, صفيها و قطعها مكعبات صغيرة.

اخلط الزيت و الخل و الزعتر و النعناع فى طبق كبير.

قم بإضافة البطاطس عليهم و قلبها جيداً مع الخليط و أضف الطماطم و الزيتون الأخضر. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالبستو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالزعتر

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