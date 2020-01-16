تعرفي على طريقة إعداد وتحضير زبدة منكهة بالزعتر والأعشاب

القاهرة - لايف ستايل المقادير 250 x جرام زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 ½ x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)

1 ½ x معلقة كبيرة فص ثوم (معمر)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة روزمارى (مفروم ناعم جدا)

1 x معلقة صغيرة زعتر (فريش مفروم ناعم جدا)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: في وعاء نقوم بوضع الزبدة والزعتر والروزماري والبقدونس والتوم المعمر والملح والفلفل.

نقلب جيدا بواسطة معلقة خشبية حتى تمتزج المكونات جيدا.

نضيف عصير الليمون ونقلب جيدا.

نلف الزبدة على شكل إسطواني في بلاستيك غذائي ونحفظها في الثلاجة ونقطع منها شرائح عند الاستخدام في طهو الاستيك او الدجاج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الزبدة والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالزعتر

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