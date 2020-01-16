تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب المشروم والريكوتا

المقادير

250 x جرام مشروم (مقطع)

3 x كوب لبن كامل الدسم

3 x عدد بيضة

2 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب جبنة ريكوتا

¼ x معلقة صغيرة ملح

الطريقة:

في وعاء نقوم بخلط اللبن والحليب والملح ونقلب بمضرب يدوي جيدا.

نضيف الدقيق بالتدريج مع التحريك السريع بالمضرب.

نضيف الزبدة المدوبة ونقوم بإضافة الخليط ثم نغطيه ونحفظة في الثلاجة حوالي نصف ساعة.

في هذه الأثناء نقوم بتسخين الزيت والزبدة في مقلاة ونضيف البصل مع رشة ملح ونقلب حتى يذبل.

نضيف المشروم ونقلب حوالي عشر دقائق حتى يكتسب اللون البني.

نضيف الملح والفلفل ثم نضيف الجبن الريكوتا ونرفع الخليط من على النار وندعه يبرد تماما.

في مقلاة مضادة للالتصاق نمسح بالقليل من الزبدة ونقوم بصب مقدار معلقة ايس كريم من عجين الكريب وتسوى كل واحدة حوالي دقيقة ونصف الى دقيقتين على كل جانب.

نقوم بحشو كل حبة كريب بمقدار معلقة كبيرة من الخليط وتقدم.

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