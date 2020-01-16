تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالمشروم

المقادير

2 x عدد بصلة

2 x عدد بطاطس

2 x عدد حباية جزر

2 x عدد طماطم

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد فص ثوم

1 x عدد مكعب مرقة دجاج

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x عود رأس كرات

1 x عدد فلفل أصفر حلو

1 x عدد عيدان كرفس

½ x كيلو سجق شرقى

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

¼ x كيلو مشروم

الطريقة:

يقطع البصل مكعبات ويوضع فى وعاء بة معلقتين زيت على النار ويشوح.

يضاف الكرات والكرفس والجزر والمقطع مكعبات ويضاف الفلفل الحار ومكعب المرق.

يقطع السجق الى نصفين ويضاف ويقلب جيدا.

ثم نضيف الثوم والمشروم ونقلب.ثم نضيف مكعبات الطماطم ويتبل قليلا بالملح والفلفل.

ثم نضع الخليط السابق فى طاجن ونضعة فى الفرن حتى يكتمل النضج . ويقدم . بالهناو الشفا

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