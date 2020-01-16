تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم ويلينغتون

المقادير

3 x شريحة صدور ديك رومي (مدخنة)

2 x معلقة كبيرة مستردة

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد صفار بيضة (مضروبة جيدا)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كيس عجينة الباف بيستري

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو لحمة (فيلية بقرى قطعة واحدة)

½ x كيلو مشروم (مقطع)

الطريقة:

تتبل قطعة اللحم بالملح والفلفل الأسود.

نحضر طاسة غير قابلة للإلتصاق وندهنها بفرشاة زيت .ونسخنها جدا على النار ونضع اللحم كى تأخذ صدمة وتشوح على جميع الجوانب حتى يتغير لونها تقريبا مدة عشر دقائق.

تترك لترتاج مدة خمس دقائق ثم بفرشاة تدهن من جميع الجوانب بالمستردة.

نحضر المشروم والبصل والثوم ونتبلهم وبملح وفلفل ونضعهم فى الكبة ويفرموا جيدا.

فى طاسة فى النار نضع معلقة زيت ونضع المشروم المهروس والبصل ويشوحوا جيدا.

نفرد ورق نايلون ونضع فوقة شرائح صدور الديك الرومى المدخن ثم نفرد فوقة المشروم المهروس ويوزع جيدا. ثم نضع لحم الفيلية ويلف جيدا جدا ونضعة فى الثلاجة. مدة نصف ساعة.

على سطح مرشوش بقليل من الدقيق نفرد عجينة الباف باسترى جيدا.

تدهن عجينة الباف باسترى من الداخل بواسطة فرشاة بالمستردة ثم نحضر اللحم ويفك من النايلون ونضعة فوق العجينة ثم يلف بالعجينة جيدا.

تدهن أطراف العجينة بصفار البيض المخفوق.وتغلق جيدا و تدهن العجينة من الخارج ايضا بصفار البيض ثم توضع فى الفرن مدة نصف ساعة أو لحين النضج أو حتى يصبح لون العجين ذهبى شهى.

تخرج اللحم من الفرن وتترك عشر دقائق لتهدأ. ثم تقطع لشرائح سمك 2 سم تقريبا. تقدم ساخنة. بالهنا والشفا

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