تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الديك الرومي

المقادير

4 x عدد ورق لورا

2 ½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

2 x عدد بصلة (متوسطة)

2 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

2 x معلقة صغيرة بابريكا (أو حسب الرغبة)

2 x معلقة صغيرة كارى أصفر

2 x معلقة صغيرة قرنفل (خشب)

1 x عدد ديك رومي (منظف جيدا)

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة توابل الكفتة (أو أى توابل مشويات)

الطريقة:

يفرم البصل خشن مع الثوم مع وضع التوابل مع امكانيه تقطيع الرومي قبل التسويه.

يفضل تتبيل الرومى قبل الطهى بساعتين أو أكثر بكل مكونات التتبيلة.

يوضع مقدار كوبين من الماء فى صينية كبيرة ويلف الرومى بالفويل جيدا ويوضع فى الصينية.

تدخل الصينية الفرن لمدة ساعة ونصف.

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