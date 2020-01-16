تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مناقيش بالجبنة الرومى

القاهرة - لايف ستايل المقادير 200 x جرام بسطرمة

3 x كوب دقيق

1 x علبة زبادي

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x كوب ماء (دافئ)

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة محلب

1 x كوب جبنة رومي

½ x كوب زيت عباد شمس الطريقة: في وعاء صغير نضع الماء الدافئ والسكر والخميرة ونغطيهم ونتركهم حوالي خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء كبير للعجن ينخل الدقيق والملح والمحلب.

نضيف خليط الخميرة الى الدقيق ونضيف الزيت والزبادي ونعجن جيدا حوالي عشر دقائق.

نغطي العجين ونتركها في مكان دافئ حتى تتضاعف حجمها.

يسخن الفرن على درجة 200 مئوية.

نقوم بفرد العجين بالنشابة وتقطع بقطاعة كوكيز دائرية الى دوائر صغيرة.

في وعاء نخلط الجبن الرومي والبسطرمة.

نضع معلقة صغيرة من الحشو على كل دائرة.

بطرف أصابعنا نقوم بثني أطراف العجين حتى نحصل على شكل مربع تقدم ساخنة او باردة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح طريقة إعداد لفائف صدور البانيه بالبسطرمة والجبنة رومي

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