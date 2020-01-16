خوفا من الخرف.. اسكتلندا تحظر على الأطفال ضربات الرأس خلال مران الكرة

تستعد اسكتلندا لفرض حظر على الأطفال خلال تدريبات كرة القدم فيما يتعلق بضربات الرأس، بسبب مخاوف من جود صلة بينها وبين مرض الخرف.

وذكر تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن اتحاد كرة القدم الاسكتلندي يخطط لهذا الأمر، وأنه من المتوقع إعلان الحظر على ضربات الكرة بالرأس للأطفال تحت سن الـ12 في وقت لاحق هذا الشهر.

وأشارت صحيفة "جارديان" البريطانية إلى أن الناشطة دون أستل، ابنة مهاجم وست بروميتش ألبيون السابق جيف أستل، رحبت بهذه الخطوة، باعتبارها "خطوة إيجابية"، وحثت الاتحادات ذات الصلة على أن تحذوا حذوهم.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة فرضت حظراً مماثلاً عام 2015، لكن اسكتلندا ستصبح أول دولة أوروبية لفرض مثل تلك السياسة.

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وتأتي خطوة اتحاد الكرة بعد دراسة أجرتها جامعة جلاسكو، ونشرت في أكتوبر/تشرين الأول، توصلت إلى وجود علاقة بين حالات لاعبين سابقين وأمراض الدماغ التي تسوء مع مرور الوقت.

وأفادت الدراسة بأن لاعبي كرة القدم السابقين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 3 مرات ونصف عن الأمراض العصبية الخطيرة الأخرى.

لكن تعذر تحديد ما إن كان سبب المستويات المرتفعة لأمراض الدماغ كانت ناتجة عن تكرار الصدمات أو ضربات الكرة بالرأس أو عامل آخر، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقال الدكتور جون ماكلين، طبيب الاتحاد الاسكتلندي، إنه ليس هناك دليل قوي على ربط ضرب الكرة بالرأس ومرض الخرف، لكنه يعتقد أن فرض قيود على لمس الكرة بالرأس شيء منطقي.

وأوضح أنه لا يمكن انتظار ظهور دليل بطريقة أو بأخرى، بل يجب اتخاذ خطوات عملية ومنطقية في الوقت الحالي، مؤكداً أنهم يسعون لمحاولة تقليل العبء، والوقت الذي يلمس فيه الصغار الكرة برؤوسهم، خاصة أن ضربات الرأس أكثر شيوعاً خلال التدريبات عن المباريات.