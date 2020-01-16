تعرف علي أهم وأبرز فوائد عصير الجزر بالزنجبيل

قال موقع "boldsky "، إن الخضروات هي أساس نظام غذائي صحي، موضحة أن هناك مشروب صحي واحد سهل التحضير ويحتوى على العديد من الفوائد لصحتك العامة، وهو عصير الزنجبيل بالجزر، والذى يعتبر مزيج من الخضراوات والأعشاب، يحتوي هذا البديل الصحي على أقل من 200 سعر حراري (عندما يصنع من 4 جزرات وجذر زنجبيل نصف بوصة).

1. يعزز نظام المناعة

يمنحك مزيج من الجزر والزنجبيل فوائد العناصر الغذائية المختلفة، الفيتامينات A و C في الجزر مفيدة لخلايا الدم، في حين أن خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات تزيد من المناعة، كما أنها تساعد في إزالة السموم من الجسم، وهي طريقة أخرى لتحسين مناعة الجسم، تساعد الخصائص المضادة للميكروبات في مزيج الجزر والزنجبيل في قتل البكتيريا والفيروسات الضارة المسببة للعدوى، وبالتالي الحفاظ على صحتك.

2.يحمى من السرطان

تشير دراسات عن مخاطر السرطان إلى أن عصير الزنجبيل الطازج مع الجزر يحمينا من أنواع مختلفة من السرطان، يمكن للجزر أن يقاوم ويحمي من سرطان المبيض، والقولون، والرئة، والثدي، وأنواع أخرى من السرطان، والزنجبيل مفيد بشكل خاص في وقف انتشار الخلايا السرطانية، غني بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية، والجمع الصحي للزنجبيل والجزر يساعد على منع نمو الخلايا التي تزيد من خطر الاصابة بالسرطان، وفقا لدراسة أجريت في عام 2012، فقد تبين أن الزنجبيل الموجود في عصير الجزر يعزز موت خلايا سرطان المبيض، ويعيق نمو خلايا سرطان القولون.

3. تنظيم مستوى السكر فى الدم

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ينبغي أن تأخذ عصير الزنجبيل الغني بالأكسدة، فتناول الجزر بانتظام يحافظ على مستوى السكر فى الدم، حيث يخفض الزنجبيل مستوى السكر في الدم ويحسن كفاءة الإنسولين، ويقلل من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، الجزر مفيد أيضًا لمرضى السكري، حيث أنه عبارة عن خضروات منخفضة فى نسبة السكر في الدم، بينما الكاروتينات (الصبغات العضوية التي تنتجها النباتات والتي تمنحهم اللون المميز) تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.



4. يحسن صحة القلب

الخصائص المضادة للأكسدة والتطهير في الجزر والزنجبيل تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، إلى جانب البيتا كاروتين، يقلل ألفا كاروتين ولوتين في الجزر من خطر الإصابة بنوبة قلبية، في حين أن محتوى البوتاسيوم فيها يخفض ضغط الدم، يساعد الزنجبيل أيضًا على تقليل مستوى الكوليسترول وينظم ضغط الدم. وفقا للدراسات، فإن محتوى الزنجبيل في عصيرك الصحي يمكن أن يخفض ضغط الدم، مما قد يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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