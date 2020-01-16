تعرف علي أهم وأبرز فوائد الطحينة

القاهرة - لايف ستايل الطحينة من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية نتيجة لما تحتوى عليه من عناصر وفيتامينات هامة لجسم الإنسان، فهى غنية بفيتامين ب وهـ، وأيضا غنية بالفسفور والحديد والكالسيوم والبروتين ومضادات الأكسدة، ولذا عليك مشاهدة هذا الفيديو للتعرض على أهمية وفوائد الطحينة، وذلك وفقا لموقع " livestrong". فوائد الطحينة - هامة لمرضى الأنيميا لأنها غنية بالحديد فتساهم فى علاجها -الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم -تقليل الإصابة بمرض السرطان لأنها غنية بمضادات الأكسدة - تطهير الجسم والحد من تراكم السموم داخله Advertisements -الحفاظ على صحة القلب والحد من التعرض للمشاكل الصحية -تساهم فى الحد من ارتفاع ضغط الدم -تقليل الإصابة بهشاشة العظام لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم. قد يهمك أيضا: تعرف علي فوائد تناول الطحينة لصحة الجسم تعرف علي فوائد تناول الطحينة لصحة الجسم

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