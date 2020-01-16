دراسة تؤكد أن تدخين الشيشة يسبب الجلطات الدموية

لأول مرة، في دراسة أجريت على الفئران ، وجد الباحثون أن دخان التبغ من النرجيلة "الشيشة" تسبب في عمل الدم بشكل غير طبيعي ، وكان على الأرجح أكثر عرضة للتجلط وتشكيل جلطات دموية بسرعة، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، حسبما جاء فى بحث جديد نشر اليوم في مجلة جمعية القلب الأمريكية. ووجد الباحثون أن دخان التبغ من الشيشة تسبب في ظهور جلطات دموية بمعدل 11 ثانية في المتوسط ​، مقارنة بمتوسط ​​5 دقائق للتجلط دون التعرض لدخان الشيشة.

كما تسبب التعرض لدخان الشيشة في حدوث تشوهات أخرى متعلقة بالطريقة التي يتدفق بها الدم.

وقال الدكتور "فادي خصاونة" ، أستاذ ورئيس قسم العلوم الصيدلية في جامعة تكساس في إل باسو: "يُعتبر تدخين الشيشة ، الذي أصبح أكثر شيوعًا في الدول الغربية، أقل ضررًا من السجائر ، لكن الشيشة تحمل صورة سامة يُعتقد أنها قابلة للمقارنة أو حتى تتجاوز السجائر التقليدية، وقد وجدت بعض الدراسات أن الدخان يحتوي على مواد كيميائية ضارة بدرجة كبيرة مقارنةً بالسجائر".

وتعتبر الشيشة طريقة فريدة للتدخين تتكون من رأس (يحمل التبغ) ، وجسم، وإناء مملوء بالماء ، وخرطوم وبوق، وقوالب الفحم تستخدم "لحرق" التبغ.

وفي هذه الدراسة ، استخدم الباحثون فى تجربة على الفئران 12 جرامًا من التبغ ذات النكهات المتوفرة تجاريًا ، والذي اشتمل على التبغ والجلسرين والدبس والنكهة الطبيعية مع النيكوتين والقطران، ثم قارن الباحثون نشاط الصفائح الدموية بين الفئران المدخنة مقابل الفئران غير المعرضة للخطر.

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ووجد الباحثون أن تدخين الشيشة والسجائر والسجائر الإلكترونية أو غيرها من أشكال التبغ كلها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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