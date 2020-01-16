مشاركة دولية في مؤتمر الإمارات لجراحة التجميل 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت عنوان "الجراحة التجميلية والترميمية: ما بين العلم والفن"، شهدت دبي، الخميس، انطلاق مؤتمر الإمارات الـ5 لجراحة التجميل 2020، بمشاركة 30 خبيرا وطبيبا متخصصا في جراحة التجميل من المنطقة والعالم.

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ويهدف المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، إلى تسليط الضوء على آخر التطورات وأبرز ما توصل إليه العلم في مجال الجراحة التجميلية والترميمية.

ويتميز المؤتمر بأجندة غنية تضم 130 جلسة علمية تناقش المواضيع الأكثر إلحاحا في مجال الجراحة التجميلية والترميمية بمشاركة، حيث يعرض أكثر من 30 خبيرا أوراق عمل علمية حول آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في هذا المجال المتخصص.

ويستقطب الحدث هذا العام نحو 25 متحدثا دوليا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية و15متحدثا من نخبة الأطباء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا كالسعودية وسلطنة عمان والكويت وإيران والبحرين والعراق والهند و20 متحدثا من دولة الإمارات يقدمون آراءهم وخبراتهم في مجال الجراحة التجميلية والترميمية ضمن هذا الحدث.

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ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر خلال أيامه الثلاثة نحو 500 زائر من أكثر من 25 دولة.

وتناقش أجندة المؤتمر في يومه الأول عددا من المواضيع المهمة في مجال الجراحة التجميلية والترميمة من خلال عدة جلسات بعنوان "الوجه والرقبة" و"نحت الجسم" و"جراحة الثدي" و"فروع الجراحة التجميلية" و" آخر التطورات في 2020 في الطب التجديدي في مجال طب النساء التجميلي" وغيرها بالإضافة إلى 6 ورش عمل عن الجراحات التجميلية والترميمية.. فيما يتيح المؤتمر للمشاركين فرصة الحصول على 20 ساعة من ساعات التعليم المستمر المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.

وعلى هامش المؤتمر، يقام معرض مصاحب يضم أكثر من 20 شركة عارضة من داخل دولة الإمارات وخارجها والتي تستعرض خدماتها وأحدث التقنيات الحديثة في مجال الجراحة التجميلية والترميمية.

وقال الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، إن ما تشهده جراحات التجميل على مستوى العالم من تحولات وتزايد الإقبال على مثل هذه العمليات يوما بعد الآخر هو الذي أثر بشكل مباشر على سوق وصناعة السياحة الصحية، وخاصة مع ظهور خدمات طبية جديدة لم تكن بذات التواجد أو الانتشار قديما.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن نرى جراحات وعمليات التجميل على أنها باتت مجرد "تجارة رائجة" أو مصدر من مصادر الدخل الغنية وغير ذلك مما يدور في الأذهان.