بالفيديو.. عضو اتحاد الكرة المصري يتحدث عن إقامة السوبر بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مباراة السوبر المحلي المرتقبة التي تقام في الإمارات بين القطبين الأهلي والزمالك.

ويحتضن استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير/شباط المقبل.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال فضل: "المكافآت ستكون مرتفعة للغاية، وحصلنا على مبالغ مالية كبيرة مقابل تلك المباراة".

وأتم فضل تصريحاته بقوله: "المنشآت جيدة للغاية، ولكننا سنصرح بكل التفاصيل الخاصة بالتنظيم تباعا، وسيكون السوبر ناجحا للغاية في نسخته المقبلة".