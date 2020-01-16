بنود الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بعد صراع مرير في حرب تجارية استمرت ما يقرب من عامين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته قبل توقيع الاتفاقية، إن "ما حققناه مع الصين ليس مجرد اتفاق وإنما هو تغيير كبير".

وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه أن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، موضحا أن اتفاق المرحلة 1 يعود بالنفع على البلدين كليهما والعالم.