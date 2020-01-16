سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 16 يناير 2020

قفزت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، بداية تعاملات اليوم الخميس، وفق وسائل إعلام سودانية محلية.

وقفز متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمي إلى 93 جنيها سودانيا اليوم الخميس، مقابل 92 جنيها أمس الأربعاء، كما زادت أسعار العملات الأجنبية الأخرى.

ويتوقع متعاملون في السوق السوداء أن يسجل الدولار 120 جنيها خلال 2020، نتيجة نقص التدفقات الدولارية.

ويستهدف السودان نموا بمقدار 2.9% للناتج المحلي الإجمالي في 2020 بعد معدلات سالبة في 2019.

Advertisements

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات هيكلية كبيرة حيث تبلغ ديونه الخارجية نحو 64 مليار دولار، فيما ينخفض الجنيه السوداني بشكل متواصل منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وعاد الهدوء إلى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن شهدت اشتباكات وأزمة منذ صباح يوم الثلاثاء. وأعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أمس الأربعاء، أن أبوبكر دمبلاب مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته.

- سعر الريال والدرهم والدينار

وكشف متعاملون بالسوق السوداء أن سعر صرف الدولار حطم رقم أمس الإثنين، مسجلا صعودا بشكل جنوني، حيث وصل إلى 93 جنيها، كما استمر الريال السعودي في الارتفاع مسجلا 24.80 جنيها، والدرهم الإماراتي بلغ 25.47 جنيه.

-سعر اليورو والإسترليني

وصعد سعر صرف اليورو، حيث تخطى سعر الأمس ليستقر عند مستوى 103.23 جنيه، وأدت الحملات المستمرة التي تشنها السلطات المختصة على أسواق العملات إلى انخفاض عدد كبير من التجار خوفا من الملاحقة الأمنية والاعتقال، بالإضافة إلى الغرامات المالية.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 120.90 جنيه سوداني، فيما استقر سعره في البنوك الرسمية عند 59.53 جنيه للشراء و59.83 جنيه للبيع.