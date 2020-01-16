شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة أول حالة في أسيوط.. تعرف على أعراض وطرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داخل العناية المركزة في مستشفى الصدر بأسيوط، توفيت ربة منزل في العقد السادس، الأربعاء، بعد دخولها بـ6 ساعات إثر إصابتها بمرض الإنفلونزا الموسمية «H1N1»، وتبين أنها كانت تعاني من سعال وارتفاع مفاجئ في حرارة الجسم، وهي أعرض الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية.

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وقال الدكتور أحمد عزت، استشاري الامراض الصدرية، إن اعراض الانفلونزا الموسمية تبدو مشابه للزكام، ولكن الزكام يحدث ببطء، في حين أن الانفلونزا تحدث فجأة، وتتضمن الاعراض الشائعة للأنفلونزا: ارهاق شديد وشعف وارتفاع في درجة الحرارة والقشعريرة والتعرق والتهاب حلقي واحتقان أنفي.

واكد استشاري الامراض الصدرية على ضرورة زيارة الطبيب على وجه السرعة عند ظهور اعراض الانفلونزا، لتجنب الإصابة بمضاعفات، واستخدام الأقنعة في مواسم الانفلونزا، واخذ مصل الانفلونزا بشكل سنوي قبل بدء الموسم.

وأضاف «عزت» ان طرق الوقاية من الانفلونزا الموسمية بسيطة، أهمها غسل اليدين باستمرار باستخدام معقم، نظرا لانتشار الفيروس على الاسطح الصلبة كالهواتف، وعدم لمس الانف والفم، وتجنب التجمعات وأماكن الزحام.