تعرف علي اهم 5 أمراض شائعة يصاب بها الأطفال في الشتاء

هل فكرت من قبل لماذا تزداد نزلات البرد والأنفلونزا فى الشتاء.. يعتقد البعض أن الطقس البارد هو الذى يسبب المرض عند الأطفال، لكن هذا ليس صحيحًا، فالطقس البارد بحد ذاته لا يسبب المرض، ولكن عندما يكون الجو أكثر برودة، يميل الأطفال إلى قضاء مزيد من الوقت داخل منازلهم، ويلعبون معًا وهذا يزيد من انتشار الجراثيم والبكتيريا والعدوى من بعضهم البعض، فى هذا التقرير نقدم 5 أمراض شائعة يصاب بها الأطفال فى الشتاء، وفقاً لموقع "childrens".

وقال الدكتور مايكل لي، طبيب الأطفال: "اللعب في الداخل يعني أن الأطفال على مقربة من بعضهم البعض، ويتقاسمون الهواء الذي يمكن أن يتلوث بمزيد من الجراثيم والالتهابات والفيروسات".

وبعض الفيروسات تنتشر بشكل أفضل في الهواء الأكثر برودة ورطوبة، قد يكون المخاط الأنفي أكثر جفافًا خلال أشهر الشتاء، حيث يعتقد البعض أنه يمكن أن يؤثر على انتشار الفيروسات ويصبح الجهاز المناعي أكثر ضعفًا وأقل فعالية في مكافحة العدوى.

الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء

-الفيروس المخلوى التنفسيRSV

هو التهاب فيروسي شائع يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين على الرغم من أن الفيروسات المختلفة يمكن أن تسبب التهاب القصيبات، فإن الفيروس المخلوى التنفسي RSV هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا، ما يعني أن RSV يمكن أن يكون خطيرًا عند الرضع.

أعراض الفيروس المخلوى التنفسي

السعال، وسيلان الأنف، والحمى.

-احتقان مجرى الهواء العلوى، مثل احتقان الأنف والصفير.

- التنفس السريع.

-في المواليد الجدد خلال الشهر الأول من العمر، يمكن للفيروس المخلوى التنفسي أن تتسبب في توقف مؤقت في التنفس.

2. الأنفلونزا

هي فيروس تنفسي شديد العدوى، غالبًا ما يكون ظهور الإنفلونزا مفاجئًا ويترافق مع الأعراض التالية:

-ارتفاع في درجة الحرارة.

- السعال.

-سيلان الأنف.

-احتقان الأنف.

-ألم العضلات أو الجسم.

-التهاب الملتحمة الخفيف (عيون حمراء أو متهيجة).

-القيء / الإسهال المحتمل عند الأطفال.

3- نزلات البرد

نزلات البرد هي عدوى فيروسية ترتبط عادة بأعراض أكثر اعتدالًا، ومع ذلك، يمكن أن يعاني الأطفال من حمى منخفضة الدرجة في وقت مبكر من المرض.

على الرغم من أن نزلات البرد تظهر في كثير من الأحيان خلال أشهر الشتاء، إلا أنها يمكن أن تحدث على مدار السنة.

يمكن أن تسبب العديد من الفيروسات المختلفة نزلات البرد، والتي قد تستمر من 5 إلى 14 يومًا.

أعراض نزلات البرد تشمل:

-سيلان الأنف.

- احتقان.

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-سعال.

-إلتهاب الحلق.

-حمى.

-القيء والاسهال عادة لا تصاحب البرد.

4. التهاب الحلق

هو عدوى بكتيرية معدية أكثر شيوعًا خلال الخريف والشتاء وأوائل الربيع، إنه شائع بشكل خاص في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا.

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الحلق:

-التهاب الحلق.

-مشكلة في البلع.

-حمى.

-ألم المعدة.

-صداع الرأس.

يمكن أن يحدث طفح أحمر في بعض الأحيان عند الأطفال المصابين بالبكتيريا الحلقية، ما يؤدي إلى تشخيص الحمى القرمزية.

5-النزلة المعوية

فيروسات المعدة معدية للغاية ويمكن أن تسبب أعراضا شديدة تختلف في المدة، عادة ، قد يستمر القيء 1-2 أيام، ولكن قد تستمر بعض أعراض الجهاز الهضمي لمدة أسبوع واحد.

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي:

-القيء.

-الإسهال المائي.

-ألم بطن.

-حمى خفيفة.

-صداع الرأس.

-إعياء.

تتطور هذه الفيروسات بسرعة - عادة خلال 12 إلى 48 ساعة، لذلك يجب على الأطفال والآباء التأكد من غسل أيديهم تمامًا وفي كثير من الأحيان.

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