إليك أفضل 8 أطعمة تمنحك صحة جنسية أفضل

هناك بعض الأطعمة التي قد تتناولها دون ملاحظة أنها تفيد كثيرا في مجال الصحة الجنسية، ومن تلك الأطعمة:

-الثوم:

يعمل على زيادة تدفق الدم في الجسم ويساعد على صحة جنسية أفضل للرجل.

-العسل:

يحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة.

-الشيكولا:

تحتوي الشيكولا على مركب "فينيثيلامين" العضوي الذي يحفز من إنتاج هرمون السعادة والذي يفرز تلقائياً أثناء العلاقة الحميمة.

-الفول السوداني:

يحتوي على الحمض الأميني "L-Arginine" الذي يعمل على زيادة تدفق الدم في الجسم بشكل كبير.

-الأفوكادو:

أطلق عليه قديماً "شجرة الشهوة" فهو يزيد من الرغبة الجنسية، وهو غني بنسبة عالية من الدهون غير المشبعة ونسبة قليلة جداً من الدهون المشبعة مما يجعله مفيد جداً لصحة القلب والشرايين وبالتالي يساعد على تدفق الدم.

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-الجرجير:

يحتوي على العديد من الأملاح المعدنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والتي تمنع امتصاص بعض الملوثات البيئية التي تقلل الرغبة الجنسية.

-الفواكه الحمضية:

مثل البرتقال والليمون والكيوي جميعها غنية بفيتامين C وحمض الفوليك أسيد ومضادات الأكسدة وهي من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الرجل وزيادة قدرته الجنسية.

-سمك السلمون:

السلمون غني بالأحماض الدهنية الأوميغا 3 الضرورية للدورة الدموية، ومع القليل من الهليون سوف يساعد في الحفاظ على مستويات الهرمونات الجنسية في الجسم مثل هرمون التستوستيرون، وهرمون الاستروجين، والبروجسترون.

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