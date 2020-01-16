تعرف علي أهم أعراض سرطان الدم

سرطان الدم هو سرطان نخاع العظام، وبعبارات بسيطة ، يُعرّف السرطان بأنه النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية، والسرطان يمكن أن يتطور في أي مكان في الجسم، وفي سرطان الدم ، يحدث هذا النمو السريع الخارج عن السيطرة للخلايا غير الطبيعية في نخاع العظام، وهذه الخلايا الشاذة تتسرب في مجرى الدم. وعلى عكس أنواع السرطان الأخرى ، فإن سرطان الدم لا يتشكل عمومًا في كتلة (ورم) يمكن رؤيتها في اختبارات التصوير ، مثل الأشعة السينية، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.

وهناك أنواع كثيرة من سرطان الدم. بعضها أكثر شيوعا في الأطفال، والبعض الآخر أكثر شيوعا في البالغين، ويعتمد العلاج على نوع سرطان الدم لديك وعوامل أخرى.

ما هو نخاع العظم؟

النخاع العظمي هو النسيج الرخو الإسفنجي الناعم في تجويف جميع العظام، وهى مساحة محدودة حيث يتم تصنيع جميع أنواع خلايا الدم المختلفة وحيث يتم توفير المواد الغذائية وغيرها من الموارد لمساعدة هذه الخلايا على النمو.

وتحافظ خلايا الدم على جسمنا بصحة جيدة ويعمل بشكل طبيعي، وبشكل أكثر تحديداً ، تشمل الأنواع المختلفة من خلايا الدم المنتجة في نخاع العظام ما يلي:

خلايا الدم الحمراء.

هذه الخلايا تحمل الأكسجين والمواد الأخرى إلى جميع الأنسجة والأعضاء في الجسم.

خلايا الدم البيضاء.

هذه الخلايا تحارب العدوى.

الصفائح.

تساعد الصفائح الدموية في تجلط الدم.

ويتم إنتاج مئات المليارات من خلايا الدم الجديدة في النخاع العظمي يوميًا ، مما يوفر لجسمك إمدادًا ثابتًا من الخلايا الطازجة والصحية.

أعراض سرطان الدم

تعتمد الأعراض الخاصة بك ، جزئياً ، على نوع سرطان الدم لديك، ومع ذلك ، تشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

القليل من الطاقة ، والضعف.

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لون البشرة الشاحب.

حمى.

سهولة حدوث كدمات ونزيف.

نزيف في الأنف ونزيف اللثة.

بقع حمراء صغيرة في الجلد (تسمى petechiae)، وهى بقع أرجوانية في الجلد.

ألم في العظام أو المفاصل

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ أو المعدة ؛ تضخم الطحال أو الكبد.

الالتهابات المتكررة.

فقدان الوزن غير المخطط له.

تعرق ليلي.

ضيق في التنفس.

ألم أو شعور كامل تحت الضلوع على الجانب الأيسر.

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