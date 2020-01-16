تعرف علي أهم أسباب ضيق التنفس

ضيق التنفس من المشاكل الصحية الشائعة وعندما يكون لديك ضيق في التنفس، لا يمكنك التقاط أنفاسك أو الحصول على ما يكفي من الهواء في رئتيك، ويمكن أن تكون علامة تحذير لمشكلة صحية تحتاج إلى علاج على الفور، وفقًا لما ذكره موقع "web md"، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ضيق التنفس وعلاجه وأعراضه.وإذا كنت شخصًا بالغًا يتمتع بصحة جيدة، فإنك تتنفس وتخرج الهواء لمدة تصل إلى 20 مرة في الدقيقة، وهذا ما يقرب من 30000 من الأنفاس في اليوم.

اسباب ضيق التنفس

اسباب ضيق التنفس على المدى القصير الأكثر شيوعاً هى:

-اضطرابات القلق.

-الربو.

-جلطة دموية في رئتيك، تُعرف باسم الانسداد الرئوي.

-كسور في الأضلاع.

-السوائل الزائدة حول قلبك.

- أمراض الرئة.

-أزمة قلبية.

-فشل القلب.

-مشاكل إيقاع القلب.

-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وتسمى أيضًا فقر الدم.

-الالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

-الحمل.

-رد فعل تحسسي شديد وهذا يعرف باسم الحساسية المفرطة.

-فقدان الدم المفاجئ.

اسباب ضيق التنفس المزمن

اسباب ضيق التنفس المزمن وعلى المدى الطويل هي:

وجود السوائل حول الرئتين، الربو، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، بما في ذلك انتفاخ الرئة.

-الساركويد، مجموعة من الخلايا الالتهابية في الجسم.

-أمراض القلب، بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني.

-التهاب الأنسجة حول القلب.

-ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، ويسمى أيضًا ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

Advertisements

-السمنة.

-تندب الرئتين.

-اعتلال عضلة القلب.

-أشياء أخرى، بما في ذلك سرطان الرئة والسل، يمكن أن تجعلك تشعر بضيق التنفس.

-إذا كنت تعاني من ضيق التنفس ولا تعرف السبب ، فاستشر طبيبك لمعرفة ذلك.

اعراض ضيق التنفس

اعراض ضيق التنفس عديدة، حيث قد تشعر بالأشياء التالية:

-ضيق في صدرك.

-التعطش للهواء (قد تسمع هذا يسمى جوع الهواء).

-غير قادر على التنفس بعمق.

كأنك لا تستطيع التنفس (الاختناق).

-يمكن أن يكون حادًا (ضيق التنفس المفاجئ) أو مزمن (ضيق التنفس طويل الأمد).

-ضيق التنفس الحاد يبدأ في غضون بضع دقائق أو ساعات، يمكن أن يحدث مع أعراض أخرى مثل الحمى أو الطفح الجلدي أو السعال.

-ضيق التنفس المزمن يمكن أن يجعلك تشعر بضيق التنفس من خلال المهام اليومية، مثل المشي من غرفة إلى أخرى أو الوقوف من وضعية الجلوس.

-في بعض الأحيان ، يصبح ضيق التنفس أفضل أو أسوأ مع بعض أوضاع الجسم، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاستلقاء أو النوم إلى ضيق في التنفس لدى الأشخاص الذين لديهم أنواع معينة من أمراض القلب والرئة.

يمكن أن يساعد تتبع أعراضك طبيبك في معرفة ما هو الخطأ والتوصية بأفضل علاج.

علاج ضيق التنفس

علاج ضيق التنفس يعتمد على السبب وراءه، على سبيل المثال، إذا كنت مصابًا بالربو، فقد تحصل على جهاز استنشاق عندما يكون لديك التهاب.

إذا كان هناك سائل في رئتيك، فقد يحتاج الطبيب إلى تصريفه.

إذا كانت عدوى أو جلطة دموية تجعلك تشعر بضيق في التنفس، فقد تحتاج إلى دواء.

-إذا كنت تتناول الأدوية، تناولها دائمًا كما يصف طبيبك.

قد يهمك أيضا:

اعراض الذبحة الصدرية أبرزها ألم الصدر وضيق التنفس

تعرف علي كيفية التخلص من السعال خلال الشتاء