خبراء يوضحون الحماية من الجلطات

الإصابة والتعرض للجلطات من الأمور التي تشير إلي وجود خلل في إحدى البروتينات المتواجدة في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الطرق التي تساهم بشكل كبير في الحماية والتخلص من مشاكل الجسم، ولذا عليك التعرض علي أفضل النصائح التي تساهم في التقليل من التعرض للإصابة بهذا الأمر وفقا لموقع " everydayhealth".

العرض والإصابة بالجلطات تعد من الأمور التي تشكل خطرا كبيرا علي صحة وحياة الشخص المتعرض للإصابة بها، فنجد أن الأشخاص المصابون بمشاكل في القلب أو الذين خضعوا للعمليات الجراحية قبل، هم الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات.

وهناك العديد من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الإصابة بالجلطات، ومنها، الكركم فاحتوائه علي مادة الكركمين من الأمور التي تؤثر تقلل فرص الإصابة بالجلطات، وأيضا الزنجبيل له دور كبير في حماية الجسم من الإصابة بالجلطات لأنه يحتوي علي مادة الفيبرين التي تساهم بشكل كبير في حماية الجسم.

كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول مشروب القرفة يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للإصابة بالجلطات، فالقرفة تحتوي علي خصائص قوية ومضادة للتخثر الدم، أي أنها من الأعشاب التي تقلل فرص الإصابة بالجلطات.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الثوم يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالجلطات، وذلك يعد نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من الخصائص المسئولة عن تجنب تجلط الدم بالشكل الملحوظ.

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كما أشارت بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن التخلص من الوزن الزائد يساهم بشكل كبير في تقليل فرص إصابة جلطات الدم، مع ضرورة الإكثار من تناول الماء، وممارسة الرياضة لتجنب التعرض والإصابة بتجلط الدم، كما أن الاقلاع عن التدخين يعد من أبرز الأمور التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة.

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