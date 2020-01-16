تعرف علي أهم طرق علاج التهاب المرارة

المرارة من أعضاء الجسم التي تقع تحت الكبد، وتقوم باختزان العصارة الصفراوية التي ترسل للأمعاء للمساعدة علي الهضم، وعند تعرض هذا العضو للالتهاب يتسبب هذا الأمر في العديد من المشاكل التي يتعرض لها الشخص المصاب، وللتعرف أكثر عن التهاب المرارة عليك قراءة ما نشره موقع "medicalnewstoday".

ما هو التهاب المرارة؟

يتعرض هذا العضو الصغير "المرارة"، في بعض الأحيان للالتهاب، وهذا الالتهاب أيضًا يتسبب في بعض الأحيان إلي الإصابة بتكوين الحصوات بها بعضها يكون صغير والأخرى كبيرة، وهذا الأمر يتسبب في تعرض حياة الشخص للخطر في حالة عدم الاهتمام للعلاج.

ما هي أسباب الإصابة بالتهاب المرارة؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض لالتهاب المرارة، ومنها:

-التاريخ العائلي له دور كبير في الإصابة بالتهاب المرارة.

-زيادة الوزن والإصابة بالسمنة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتعرض المرارة للالتهاب.

-تناول واتباع عادات غذائية خاطئة، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر.

-تعرض القنوات الصفراوية للإصابة بالتهاب.

-ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

-قد تكون ارتفاع نسبة مرض السكر السبب.

-الإصابة بسرطان في الكبد أو البنكرياس قد يكون السبب في تعرض المرارة للالتهاب.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب المرارة؟

هناك العديد من الأعراض تشير إلى الإصابة بالتهاب المرارة، ومنها:

-التعرض والشعور بألم شديد في البطن، ويصعب تحمل هذا الألم.

-التعرض لتشنجات شديدة في البطن.

-الإصابة بنفخ بالبطن.

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-زيادة نسبة الغازات في البطن.

-الألم يصل إلي الظهر.

-يتعرض الشخص إلى الإصابة لارتفاع فى درجة الحرارة.

-التعرض للإصابة بالغثيان والقيء.

-يصاب الشخص المصاب ببراز فاتح اللون .

-فقدان الشهية للطعام.

-التعرق الشديد

كيف يتم اكتشاف الإصابة بالتهاب المرارة؟

هناك العديد من الاختبارات التي يجب أن يقوم بها مريض التهاب المرارة، ومنها:

-القيام بالأشعة السينية لإعطاء صور تفصيلية للبطن والمرارة.

-تحليل صورة الدم للكشف عن حقيقة الإصابة بوجود التهابات في مجرى الدم.

-استخدام المنظار من الفم للكشف عن حقيقة الإصابة.

ما هو علاج التهاب المرارة؟

في بعض الأحيان يكون علاج التهاب المرارة هم تناول المضادات الحيوية للتخلص من الالتهاب، كما أنه يجب تناول بعض الأدوية التي تساعد في تفتيت الحصوات، مع ضرورة تناول أدوية مسكنة للألم، ولكن في حالة عدم استيعاب الجسم لهذا العلاج يكون استئصال المرارة هو الحل للتخلص من الالتهاب.

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