دراسة تؤكد أن شرب الحليب قليل الدسم ييقلل من الشخوخة المبكرة

أظهرت دراسة جديدة أن شرب الحليب قليل الدسم أو الحليب الخالي من الدسم يرتبط بشكل كبير بتقليل شيخوخة البالغين، حيث وجدت الأبحاث التي أجريت على 5834 من البالغين في الولايات المتحدة ، التى قام بها "لاري تاكر" ، أستاذ العلوم التطبيقية في جامعة بريجهام يونج الأمريكية، أن الأشخاص الذين يشربون الحليب قليل الدسم يتمتعون بحيوية أعلى بعدة سنوات من أولئك الذين يشربون الحليب عالي الدسم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال "تاكر" "كان من المدهش مدى قوة الفرق، فإذا كنت ستشرب الحليب عالي الدسم ، فيجب أن تدرك أن القيام بذلك تنبئ به أو له علاقة ببعض العواقب المهمة

وقام الدكتور "تاكر" في بحث العلاقة بين طول التيلوميرات وتكرار تناول اللبن (الذين يشربون يوميا مقابل الذين يشربون أسبوعيا أو أقل) ومحتوى دهون الحليب المستهلكة.

وتعتبر التيلوميرات هي النهايات للكروموسومات البشرية، ويتصرفون مثل الساعة البيولوجية ويرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالعمر ؛ في كل مرة تتكاثر فيها خلية ، يفقد البشر جزءًا صغيرًا جدًا منها، لذلك يحصل كبار السن ، على أقصر التيلوميرات.

وعلى ما يبدو ، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يشربون الحليب عالي الدسم، كلما كانت التيلوميرات الخاصة بهم أقصر ، وفقًا لدراسة BYU الجديدة المنشورة في الطب المؤكسد وطول العمر الخلوي.

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وكشفت الدراسة أنه لكل زيادة بنسبة 1 ٪ في الدهون المستهلكة من الحليب (شرب 2 ٪ مقابل 1 ٪ من الحليب) ، كانت التيلوميرات أقصر في البالغين الذين شملتهم الدراسة، والتي ترجمت إلى أكثر من أربع سنوات في الشيخوخة البيولوجية الإضافية.

وقال تاكر إن نتائج الدراسة توفر الدعم للمبادئ التوجيهية الغذائية الحالية للأميركيين (2015-2020) ، والتي تشجع البالغين على تناول الحليب قليل الدسم ، الحليب الخالي من الدهون وليس الحليب عالي الدسم ، كجزء من نظام غذائي صحي

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