تعرف علي القيمة الغذائية للحليب

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمى، تقريرا حول فوائد الحليب والعناصر الغذائية التى يمد بها الجسم، فجسم الإنسان يحتاج للحليب ومكوناته فى جميع مراحل الحياة، ويمكن الحصول عليه من الماعز أو الأغنام أو الجاموس أو الجمل أو البقر وهذا النوع من الحليب الأكثر استخداما، والذى يعشقه الكثيرون أو الحليب المجفف.

وعن الفوائد الصحية لتناول الحليب أشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن الحليب يساهم بشكل كبير فى بناء الجسم، وحمايته من التعرض والإصابة بالأمراض، لأنه يساهم فى تقوية الجهاز المناعى، وخاصة حليب السرسوب وهذا النوع هو أول ما ينزل فى معدة الطفل بعد الولادة بشكل مباشر، وهذا يساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى للطفل وحمايته من الأمراض بشكل كبير.

وأكدت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها والتقرير المنشور أنه من فوائد الحليب أيضا الحفاظ على صحة العظام والحد من التعرض للإصابة بهشاشة العظام، وأيضا الحفاظ على صحة الأسنان والحد من ضعفها.

وهناك العديد من الدراسات الطبية التى أكدت أن الحليب يساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بأمراض القلب، لذا عليك تناوله دائما للحصول على قلب قوى، وأيضا يساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبة ضغط الدم فى مستوى جيد، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان خاصة سرطان القولون.

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