عريس يتسبب في إصابة مؤلمة لعروسه خلال حفل الزفاف

تعرضت عروس فيتنامية لموقف صعب خلال حفل الزفاف، بسبب توتر العريس.

ويظهر في مقطع الفيديو، الزوج وهو يحاول فتح زجاجة الشامبانيا، ليندفع الغطاء مصطدما في عين عروسه.

وعلى الرغم من تعالي ضحكات العريس، إلا أن العروس بكت من الألم.

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