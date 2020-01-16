شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل Lipase يكشف إصابتك بالتهاب البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل Lipase من التحاليل الهامة التى قد يطلبها طبيبك لأسباب عديدة، نتعرف عليها فى السطور التالية و"الليباز" Lipase هو نوع من البروتين يصنعه البنكرياس، يساعد الجسم على هضم الدهون، ومن الطبيعي أن يكون لديك كمية صغيرة من الليباز في دمك، لكن ارتفاع مستوى الليباز يمكن أن يعني إصابتك بالتهاب البنكرياس أو أي نوع آخر من مرض البنكرياس، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل Lipase واستخداماته، وفقاً لموقع "Medlineplus".



تحليل الليباز فى الدم

استخدامات تحليل الليباز فى الدم

يمكن استخدام اختبار الليباز من أجل:

-تشخيص التهاب البنكرياس أو مرض آخر في البنكرياس.

-معرفة ما إذا كان هناك انسداد في البنكرياس.

-التحقق من الأمراض المزمنة التي تؤثر على البنكرياس، بما في ذلك التليف الكيسي.

لماذا أحتاج إلى اختبار الليباز؟

قد تحتاج إلى اختبار الليباز إذا كنت تعاني من أعراض مرض البنكرياس، وتشمل هذه:

-القئ والغثيان.

-الإسهال.

-ألم شديد بالظهر.

-ألم شديد في البطن.

-الحمى.

-فقدان الشهية.

قد تحتاج أيضًا إلى اختبار الليباز إذا كان لديك بعض عوامل الخطر لالتهاب البنكرياس، وتشمل هذه:

-تاريخ عائلي لالتهاب البنكرياس.

-داء السكري.

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-حصى في المرارة.

-ارتفاع الدهون الثلاثية.

-البدانة.

-قد تكون أيضًا معرضًا لخطر أكبر إذا كنت مدخنًا أو مدمن مخدرات.

قد تحتاج إلى الصيام (لا تأكل أو تشرب) لمدة 8-12 ساعة قبل إجراء اختبار دم الليباز.

نتائج تحليل مستوى الليباز فى الدم

المعدل الطبيعي للبالغين لمستوى الليباز فى الدم هو 0 إلى 160 وحدة / لتر.

مستويات أعلى من طبيعية من الليباز تعني أن لديك مشكلة في البنكرياس، فإذا كان دمك يحتوي على 3 إلى 10 أضعاف المستوى الطبيعي للليباز، فمن المحتمل أن يكون لديك التهاب البنكرياس الحاد.

مستويات الليباز المرتفعة تعني أيضًا أنك قد تعاني من الفشل الكلوي أو تليف الكبد أو مشكلة الأمعاء.

قد يشير ارتفاع مستوى الليباز إلى:

-التهاب البنكرياس.

-انسداد في البنكرياس.

-مرض الكلى.

-القرحة الهضمية.

-مشكلة في المرارة.

قد يعني انخفاض مستوى الليباز وجود أضرار للخلايا في البنكرياس التي تصنع الليباز، يحدث هذا في بعض الأمراض المزمنة مثل التليف الكيسي.

إذا كانت مستويات الليباز لديك غير طبيعية فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة طبية تحتاج إلى علاج، بعض الأدوية ، بما في ذلك الكودايين وحبوب منع الحمل، يمكن أن تؤثر على نتائج الليباز.