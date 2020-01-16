هل من الآمن التعرض للأشعة السينية" الإكس راي" أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - الأيام والأشهر الأولى للحمل يكون انقسام الخلايا سريع جداً وهي فترة حساسة جداً من أي مؤثرات خارجية مثل الأدوية والأشعة، وقد تمر المرأة الحامل بحالات مرضية تتطلب إجراء عدة فحوصات للتشخيص أهمها الأشعة السينية. لكن هل هذه الأشعة أمنة على صحة الجنين من عدمه؟ هذا ما يجب معرفته قبل اتخاذ تلك الخطوة.

التقت "الخليج 365 نت" بطبيبة الأسنان "سارة صدقي" "لتجيبنا عن ذلك فقالت...

الأشعة السينية والحمل:

في علم الأشعة يوجد الكثير من الأنواع والأجهزة للأشعة لكن سنتطرق لما يخص الأسنان:

• أشعة بسيطة

• أشعة بانوراما

• أشعة سيفالومتري

الاشعة البسيطة:

فقط تستطيع تصوير سنين أو ثلاثة أسنان لا أكثر، وتعتبر أقل أنواع الأشعة ضرر بشكل عام وللحامل بشكل خاص، وذلك بسبب أن الأشعة الخارجة من الجهاز تكون في اتجاه واحد.

الاشعة البانورامية:

تكون لتصوير الأسنان للفكين في صورة واحدة، تعتبر عادة من أولويات الأشعة لأي مريض قبل البدء بأي علاج، تستخدم في الحالات الحادة خاصة، وهي بالعادة خطر على الجميع وعند أخذها يجب أن يرتدي المريض واقي مصنوع من الرصاص وذلك لأن هذا النوع من الاشعة يكون في اتجاهات.

ملاحظة: في حالة أن المريض يعاني من أمراض في الغدة الدرقية فيجب ارتداء واقي على الرقبة.

وهذا النوع من الأشعة لا يستخدم لاي حامل فترة الحمل.

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الاشعة السيفالومترية:

عادة ما تستخدم للمريض قبل أي اجراء في تقويم الأسنان، بناء على صورة الأشعة السيفالومترية يتم تحديد خطة العلاج للتقويم، وهذه بعيد جداً أن تستخدم لأي حامل ويتم تأجيل أي خطط علاجية لتقويم الأسنان بعد الولادة.

هل هذه الأشعة أمنة على صحة الجنين؟

لا يوجد أي دليل يُشير إلى تضرر الجنين في حال زيارة طبيب الأسنان في الثلث الأول من الحمل، ولكن يفضل الانتظار إلى بعد الولادة -إلا في الحالات الطارئة- وذلك لتجنب خطر الولادة المبكرة

الجمعية الأمريكية لطب الأسنان:

اعتبرت أن أخذ صورة أشعة للأسنان أمنة خلال الحمل لأن أشعة الأسنان تعطي جرعة قليلة جداً من الإشعاع ولأنها بعيدة تماما عن منطقة البطن، ومع اتخاذ الاحتياطات وهي استخدام واقيات الرصاص وقت التصوير لكن يفضل الابتعاد عنها إلى ما بعد الولادة.