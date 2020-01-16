كيفية التغلب على تساقط الشعر أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - مع الحمل تتغير العديد من الأمور داخل جسم المرأة. ويمكن لتلك التغييرات التأثير على نمو الشعر لدى المرأة والتسبب في تساقط الشعر، وللتغلب على مشكلة تساقط الشعر لدى الحامل، لا بد من معرفة ما يحدث للمرأة من تفاعلات داخلية تؤثر على نمو بصيلات الشعر للحامل، كما يقول الدكتور محمد رجب الرفاعي بشكل عام، يتم فقدان عدد محدود من الشعر أثناء الحمل. لذلك، يظهر الشعر عادة أكثر سمكاً وكثافة في منتصف ونهاية الحمل. والسبب في ذلك هو أنه مع زيادة مستويات هرمون الأستروجين، يتم الحفاظ على الشعر لفترة أطول من المعتاد. ومع ذلك، بسبب رجوع مستويات هرمون الأستروجين إلى المستوى الطبيعي، قد يحدث تساقط للشعر بعد عدة أشهر من الولادة.

وإن نحو ثلث النساء هناك تحسن في صحة الشعر اعتباراً من الشهر الرابع والخامس من الحمل.

علاج تساقط الشعر أثناء الحمل:

ويمكن الوقاية من تساقط الشعر أثناء الحمل، بالعناية عن طريق استخدام زيوت الشعر: قد تكون العناية المنتظمة بفروة رأسك مفيدة جداً لصحتك. يمكن أن تساهم عملية العناية بالشعر بالزيوت مرتين في الأسبوع قبل النوم في تغذية شعرك. من بين أفضل زيوت العناية الطبيعية لصحة الشعر: جوز الهند وزيت اللوز وزيت الزيتون.

تجنب الإفراط في العناية بالشعر: ينصح بتجنب الإفراط في استخدام مجفف الشعر أو تصفيفه، واستخدام الطرق الطبيعية عوضاً عنه. كوني لطيفة مع شعرك واستخدمي مشطاً ذا أسنان واسعة لتمشيط شعرك والشعر مبلل.

نقص الفيتامينات والمعادن: ينصح النساء الحوامل بالحصول على نظام غذائي صحي يتضمن العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لها ولطفلها. وبتطبيق برنامج غذائي غني بالخضار والفواكه يحتوي على مضادات للأكسدة ومركبات الفلافونيد. سوف تعمل على تحفيز الشعر ونموه وحمايته.

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اليوغا والارتخاء: من الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر أثناء الحمل هو الإجهاد والتوتر. من المهم التركيز على الأشياء التي تجعلك تشعرين بالارتياح. يمكن أن يساعد التأمل في منع الإجهاد وفقدان الشعر الناتج عن التوتر أثناء الحمل.

تجنب المنتجات الكيماوية: هناك العديد من المنتجات على رفوف أسواق مستحضرات التجميل التي تزعم القضاء على تساقط الشعر. لكن هذه المنتجات ليست مناسبة للنساء الحوامل؛ لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة. أثناء الحمل يجب عليك فقط استخدام منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على البيوتين والسيليكا.

تجنبي تصفيف شعرك وهو مبلل: نحن نقوم بتجفيف وتصفيف شعرنا بعد وقت قصير من غسيله. ولكن يجب تجنب هذا؛ لأن هذا الأمر يساهم في تساقط الشعر. حيث يساعد تمشيط الشعر وهو مبلل على تساقطه بشكل أسرع لا بد من انتظار جفاف الشعر بشكل طبيعي من تلقاء نفسه. ويفضل استخدام المنشفة بدلاً من مجفف الشعر.

وقد أشارت مجله فرويندين إلى ظهور مشكله تساقط الشعر لدى أغلب السيدات بعد حدوث الحمل، وأوضحت أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتين والدهون الصحية،

العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر:

البروتين: تتكون المادة الأساسية للشعر من البروتين، ولذلك فإنه من المهم اتباع نظام غذائي غني بالبروتين.

حمض الفوليك: يمثل حمض الفوليك أهمية كبيرة لنمو الخلايا، وينبغي أن يتوافر بكمية كافية في الجسم، ويوجد حمض الفوليك في الخضراوات الورقية والفاكهة والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة.