شكرا لقرائتكم خبر عن نقصه يسبب السمنة والاكتئاب.. نصائح للحصول على نوم أفضل في الليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني الكثير من الأشخاص من عدم الحصول على قسط كاف من النوم أثناء الليل بسبب ضغوط الحياة اليومية، وضغوط العمل، فيستيقظون في الصباح منهكين، مما يؤثر سلبًا على صحتهم الجسدية والنفسية، فيؤدي نقص النوم، وخاصة إذا أصبح مزمنا، إلى زيادة خطر إصابة الشخص ببعض الحالات الصحية المرضية، مثل السمنة وأمراض القلب والاكتئاب والسكري.

ويمكن أن يزيد التعب من احتمال حدوث إصابات أثناء العمل أو حتى أثناء القيادة، بسبب قلة التركيز، والشعور بالنعاس، فيجب أن يحصل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا على 7 ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة، فالحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد هو ضروري لصحة الشخص الجسدية والعقلية، كما يمكن أن يحسن من مستويات طاقة الشخص وأدائه وسلامته، فمن خلال إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة يمكن أن يساعد الأشخاص في الحصول على نوم أفضل في الليل.

ويقدم موقع «medicalnewstoday» بعض النصائح البسيطة للنوم والعلاجات المنزلية التي من الممكن أن تساعد الناس على النوم بشكل أفضل، ومنها محاولة ممارسة الرياضة بانتظام، حيث يوفر التمرين المنتظم العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة قوة العضلات وتحسين التحكم في الوزن، فمن خلال القيام بتمرين لمدة 20 إلى 30 دقيقة خلال اليوم يمكن أن يساعد ذلك الشخص على النوم بشكل أفضل، مع الانتباه إلى محاولة تجنب النشاط البدني الشاق قبل الذهاب إلى السرير بحوالى 3 ساعات، لأن هذا قد يكون له تأثير معاكس.

ومن المعروف أن جسم الإنسان لديه دورة نوم طبيعية، وعند تغيير تلك الدورة من خلال النوم والاستيقاظ في أوقات مختلفة في أيام مختلفة من الأسبوع قد تؤدى إلى تعطيل هذه الدورة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في النوم، لذا يجب الانتباه على محاولة التمسك بأوقات النوم المعتادة والاستيقاظ، بما في ذلك أيام الإجازات.

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ومن المفيد تهيئة غرفة النوم بحيث تصبح بيئة مريحة للنوم من خلال محاولة الحفاظ على درجة حرارة الغرفة باردة في الصيف، ودافئة في الشتاء، كما يجب إزالة أي أجهزة بالغرفة مما تتسبب بالضوضاء، إضافة إلى أن ظلام الغرفة يساعد على النوم، ومن الممكن فعل ذلك بالحرص على استخدام ستائر تعتيم لضمان أن الغرفة مظلمة بما فيه الكفاية.

ويمكنك أيضاً ممارسة بعض الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء قبل النوم مثل قراءة كتاب، أو أخذ حمام ساخن، كما أن سماع بعض الأغاني الهادئة قد تساعد، مع محاولة تجنب استخدام الشاشات، مثل التلفزيونات والهواتف وأجهزة الكمبيوتر، على قدر الإمكان قبل النوم، فذلك يمكن أن يسهل أيضًا على الشخص الوصول لحالة الاسترخاء.

وإذا كنت من محبى الطعام قبل النوم انتبه إلى أن ذلك قد يسبب عسر الهضم الذي يعوق نوم الشخص، وخاصة إذا كانت الوجبات كبيرة، فيجب أن يحاول الناس عمومًا تجنب تناول وجبات ثقيلة قبل النوم بساعتين، فإذا كانوا يعانون من الجوع خلال هذه الفترة، يمكنهم استبدال ذلك بتناول وجبة خفيفة، مع محاولة تجنب شرب الكثير من السوائل قبل النوم، والذى يمكن أن يؤثر على مدة النوم وجودتها، فحين يشرب الناس الكثير من السوائل قد يؤدي ذلك إلى استيقاظهم عدة مرات أثناء الليل للتبول.

وهناك بعض الأشخاص يحتاجون إلى أخذ قيلولة في النهار وهؤلاء للأسف يجدون صعوبة في النوم ليلاً، لذا يجب محاولة تجنب تلك القيلولة، لأن ذلك قد يجعل النوم أثناء الليل أكثر صعوبة، ولكن إذا احتاج الشخص إلى فعل ذلك فمن الأفضل تقصير مدة القيلولة لتكون أقل من ساعة واحدة وتجنب القيلولة بعد الساعة 3 مساءً.

كما يجب تجنب الكافيين في المساء، حيث يعمل الكافيين كمنبه يمكن أن يساعد في تحسين مستويات طاقة الشخص وتركيزه ولكن عند شرب الكثير من الكافيين في المساء، فإن هذا قد يجعل النوم أكثر صعوبة وقد يؤثر أيضًا على جودة النوم.