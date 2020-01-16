عجوز وهداف ومنبوذ ضمن قائمة بدلاء سواريز في برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت التقارير الصحفية الإسبانية تتحدث عن البديل المحتمل والمستقبلي للأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، الذي ستغيبه إصابة في الركبة عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرا تتحدث فيه عن نية نادي برشلونة في التعاقد مع مهاجم بعد خضوع سواريز لجراحة في الركبة.

وتنوعت الخيارات الهجومية المطروحة أمام البارسا ما بين لاعبين ذوي خبرات وآخرين شباب، بينما غلبت النكهة اللاتينية على الترشيحات.

جابرييل باربوسا "جابيجول"

هو هداف نادي فلامنجو البرازيلي، في الموسم الماضي، حيث سجل 43 هدفًا في 59 مباراة، ولم يحسم مستقبله فلامنجو حتى الآن، رغم تمسك إدارة النادي ببقائه، ورغبة النادي في التعاقد معه بشكل نهائي، بعد نجاح فترة إعارته من إنتر ميلان، الذي لم تتح له فرصة للتألق.





وعانى جابيجول من فترة تجاهل كبيرة في إنتر رغم تعاقب أكثر من مدرب على تدريب الفريق، ما جعله منبوذا في النيراتزوري، ليقرر الرحيل ثم يتألق في مسقط رأسه.

ويمتاز اللاعب بسرعة تحركاته داخل الصندوق، ويمتلك سرعات كبيرة، فهو يجمع في طريقة لعبه بين لويس سواريز، والأرجنتيني سرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ورغم كونه مهاجما فإنه يفضل أن يلعب بقدمه عن رأسه، وطريقة لعب نادي برشلونة تتناسب معه.

لاوتارو مارتنيز

على الرغم من عدم قدرة نادي برشلونة على التعاقد مع اللاعب، في الميركاتو الشتوي، بسبب عقده مع نادي إنتر ميلان، والذي يتضمن شرطا جزائيا كبيرا بقيمة 111 مليون يورو، فإن الأمور قد تكون أسهل في الصيف.

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ويعد لاوتارو من اللاعبين الذين يجيدون لعب الكرات الهوائية والتسديد خارج المرمى، وإنهاء الهجمات، ولديه القوة البدنية، ولكن لديه مشكلة قد لا تتوافق مع نادي برشلونة وهي عدم دقة التمرير.

كريستيان ستواني

إذا كان برشلونة يفكر في بديل مستقبلي لسواريز صاحب الـ33 عاما، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة لستواني الذي يعد في نفس عمر مهاجم البارسا، الأمر الذي يصعب فرصة انضمامه للنادي الكتالوني، خاصة في ظل سياسة تجديد الدماء التي ينتهجها النادي حاليا.





وبعيدا عن السن فإن ستواني "مهاجم صندوق" كلاسيكي، يجيد اللعب بالرأس، والتسديد، لكن يعيبه عدم دقة التمرير، ويفقد الكرة في المراوغات.

تشيمي أفيلا

هو من أهم المهاجمين في الليجا، اللاعب الأرجنتيني سجل 10 أهداف في 19 مباراة مع أوساسونا، كما أنه في تصريح سابق تغزل في مواطنه ميسي ووصفه بـ"الوحش" وأنه من كوكب آخر.

أفيلا يجيد ألعاب الهواء والتسديدات الأرضية، والمراوغة داخل الصندوق، بجانب إحراز الأهداف ذي الطابع الجمالي، والتصويب خارج منطقة الـ18.