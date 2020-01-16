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شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. الخيار بدلاً من الأدوية والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
لم يُذكر الكثير عن خصائص الخيار المفيدة للجسم. والجميع يعتبرونه بديلا للماء في فصل الصيف، لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا منه.
صحيح أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء. ولكنه يحتوي أيضا على بروتين ودهون وكربوهيدرات وعناصر معدنية مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والزنك. ولكنه يحتوي على نسبة ضئيلة من الفيتامينات باستثناء فيتامين K الذي تبلغ نسبته 21%.
مع كل هذا يؤكد خبراء التغذية والأطباء أن للخيار فوائد عديدة للجسم. فقبل كل شيء الخيار بديل للأسبيرين، لأن الماء الموجود في الخيار يساهم في التفاعلات القلوية وهو مثالي للبيئة الداخلية للجسم، ما يمنع زيادة الحموضة.
لذلك يوصي الخبراء كبار السن بصورة خاصة بضرورة إدراج الخيار في نظامهم الغذائي، خاصة وأنه يخلق شعورا بالشبع. لذلك فإن ما يسمى "حمية الخيار" يمكن أن تخفف من عمليات فقدان الكتلة العضلية، التي تعتبر علامة واضحة لشيخوخة الجسم. وكذلك هشاشة العظام، وتخفف من علامات قرب ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.
كما يؤكد الأطباء أن الخيار مضاد قوي للالتهابات كالأسبيرين، ولكنه لا يضر بالمعدة. كما يحتوي الخيار على مركبات الفلافونويد والتربينات- التي تمنع ظهور الأورام الخبيثة، وليغنان. ويحتوي الخيار على مركب نادر جدا- cucurbitacin الذي يكبح نمو الأورام الخبيثة.
هذا المركب يستخدم حاليا كمادة أساسية في إنتاج أدوية لعلاج الأمراض السرطانية.
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