حساسية القطط.. الحكة والسعال والعطس أبرز الأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت طبيبة ألمانية، هواة تربية القطط باستشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض حساسية القطط للخضوع للعلاج، الذي يتمثل في مضادات الهستامين ومراهم الكورتيزول، كما يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، كاتارينا شورينجس، أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه القطط بسبب المواد المسببة للحساسية الموجودة في لعاب القطط وخلايا جلدها.



وذكرت الطبيبة أن أعراض حساسية القطط تتمثل في الحكة واحمرار الجلد والطفح الجلدي والسعال والعطس وسيلان الأنف وحرقان العين وزيادة إفرازات الدموع وضيق التنفس.