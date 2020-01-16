شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أمريكي: مصل الأنفلونزا لا يتطابق مع فيروس الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد طبيب أمريكي متخصص في الأمراض المعدية أن مصل الأنفلونزا، الذي يتم استخدامه حاليا، «لا يتطابق تماما» مع الموجة الحالية من فيروس الأنفلونزا الذي يتسم بالحدة الشديدة وخاصة عند إصابة الأطفال به.
وقال دكتور أنطونى فوسى، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، إن المصل لا يتطابق تماما مع فيروس «بي فيكتوريا» ولكن هذا الأمر ليس خطيرا ولكن الأمر يقلل إلى حد ما من فاعليته.
وأضاف دكتور فوسى أنه رغم أن المصل الحالي ليس ممتازا لكن تعاطي جرعة منه يمكن أن تحمى الأطفال الصغار من الموت.
وأوضح أن هذا يرجع إلى أن المصل يتطابق بنسبة 58% مع فيروس بي فيكتوريا وفقا للبيانات الصادرة من المعهد الأمريكى للسيطرة على الأمراض ومنعها وهذا يعنى أنه في حالة تعرض الطفل لفيروس بى فيكتوريا فإن هناك نسبة تبلغ 58% لنجاح المصل في حماية الطفل من تأثيراته أو الحماية من الإصابة بالفيروس.
وفي الوقت نفسه هناك نسبة تبلغ 42% في فشل المصل في أداء مهمته في حماية الطفل من الإصابة بالأنفلوانزا.
تجدر الإشارة إلى أنه لن يتسن تحديد مدى نجاح المصل إلا بعد نهاية موسم الأنفلونزا الحالى في الولايات المتحدة.
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