شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى .. تعرف على فوائد الطحينة.. الحماية من السرطان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطحينة من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية نتيجة لما تحتوى عليه من عناصر وفيتامينات هامة لجسم الإنسان، فهى غنية بفيتامين ب وهـ، وأيضا غنية بالفسفور والحديد والكالسيوم والبروتين ومضادات الأكسدة، ولذا عليك مشاهدة هذا الفيديو للتعرض على أهمية وفوائد الطحينة، وذلك وفقا لموقع " livestrong". فوائد الطحينة - هامة لمرضى الأنيميا لأنها غنية بالحديد فتساهم فى علاجها - الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم - تقليل الإصابة بمرض السرطان لأنها غنية بمضادات الأكسدة - تطهير الجسم والحد من تراكم السموم داخله Advertisements - الحفاظ على صحة القلب والحد من التعرض للمشاكل الصحية - تساهم فى الحد من ارتفاع ضغط الدم -تقليل الإصابة بهشاشة العظام لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم. 4587115 4577053 4581637 4584397

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