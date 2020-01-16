اكتشاف أول إصابة بـ"كورونا" الجديد في اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة اليابانية، الأربعاء، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأوضحت الوزارة أن الإصابة لرجل من الصين يقيم في مقاطعة كاناجاوا وهو في الثلاثينيات من العمر، وتم إدخاله المستشفى في 10 يناير/كانون الثاني الجاري بأعراض التهاب رئوي.

وفيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".