تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسخن السمبوسك

القاهرة - لايف ستايل المقادير 20 x عدد سمبوسك (عجين)

3 x معلقة كبيرة سمآق

3 x عدد بصل (مقطع شرائح)

2 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطعة شرائح رفيعة)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x رشة جوزة الطيب

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كوب صنوبر

1 x معلقة صغيرة قرن فلفل حامى (مطحون)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون الطريقة: فى طاسة على النار هنسخن زيت ونقلب فيه البصل لحد ما يدبل وبعدين هنضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبه من وقت للتانى لحد ما يحمر.

هنضيف الدجاج للبصل ونقلبه وهنتبله بالقرفة وجوزة الطيب وقشر الليمون والسماق ونقلب كويس.

هنضيف الفلفل الحار ونقلب الدجاج من وقت للتانى لحد ما يستوى.

فى الأخر هنضيف الصنوبر ونقلب لمدة دقيقتين ويرفع من على النار ونسيبه يبرد.

هنحشى عجينة السمبوسك بخليط الدجاج ونلفه على شكل أصابع أو مثلثات.

بفرشة هندهن السمبوسك بالزيت.

هنرص السمبوسك فى صينية ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما يتحول للون الذهبى.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السمبوسك بالخضار طريقة مختصرة لعمل السمبوسه بالخضار بخطوات واضحة

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