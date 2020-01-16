شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض صامتة لسرطان الثدى.. تهيج وتغير في نسيج الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي يعد من الأمراض الخطيرة التي تصيب النساء، ويتسبب في بعض الأحيان في استئصال الثدي كاملاً أو جزئيًا، وهناك العديد من الأعراض الصامتة التي تتعرض لها النساء وتدل على إصابتها بسرطان الثدي، وذلك وفقًا لموقع "thehealthy".



سرطان الثدي

وأوضح التقرير المنشور أن هناك العديد من العلامات التي تظهر على المرأة دون أن تعرفين أو تتوقعين إنها دليل على الإصابة بسرطان الثدي، ومنها:

-التعرض لتهيج الجلد، فأوضحت الدراسات الطبية أن التعرض للإصابة بتهيج الجلد يكون له العديد من الأسباب، كالتعرض للإصابة بالتهاب الجلد أو الطفح الجلدي، ولكن هذا الأمر يكون علامة على إصابتك بسرطان الثدي ويجب التعرف عليها.

-نزول إفرازات من الثدي، يعد من أبرز علامات سرطان الثدي، ولكن علي حسب لون الافرازات التي تخرج من الحلمة، فالإفرازات ذات اللوم الأخضر أو الأصفر أو الدامية تعد علامة علي الإصابة بسرطان الثدي.

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اعراض سرطان الثدي

-ظهور النمش علي الجلد أيضًا يعد من علامات الإصابة بسرطان الثدي، فإذا ظهر علي الجلد النمش في الجلد فعليك أن تعلم أن هذا الأمر يعد علامة على الإصابة بسرطان الثدى.

-ظهور بقع حمراء أو كدمات على الجلد بشكل مفاجئ يعد من أبرز علامات الإصابة بسرطان الثدي، فأوضحت العديد من الدراسات الطبية أن ظهور علامات كالكدمات أو بقع حمراء في الثدي تعد من أبرز علامات الإصابة بسرطان الثدي الصامت والتي يجب التعرف عليها لحماية الشخص.



سرطان الثدى

-التعرض لتغييرات في حلمة الثدي، إذا لاحظت أي تغييرات في مظهر حلماتك، فيجب عليك فحص سرطان الثدي، لأن التعرض للإصابة بتغير في شكل حلمة الثدي، والجلد المحيط بها فهذا الأمر من علامات الإصابة بسرطان الثدي.

-تغيير في نسيج الجلد هذا الأمر يعد من علامات الإصابة بسرطان الثدي الواضحة لدي البعض، فالتعرض للتغيرات في نسيج الجلد وتغير شكله، يعد من علامات الإصابة بسرطان الثدي.