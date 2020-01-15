هل تسريحة الشعر قد تكون سبب الصداع؟

الأربعاء 15 يناير 2020

تلجأ المرأة عادة لرفع شعرها وشده إلى الخلف، لمنع تدليه على وجهها أثناء العمل.



غير أن الكثير من النساء لا يعلمن أن هذه التسريحة يمكن أن تسبب آلاماً في الرأس قد تتزايد شدتها كلما ربطت المرأة شعرها بإحكام.

ويسلط شد الشعر إلى الخلف وربطه برباط مطاطي، الضغط على فروة الرأس، وشد بصيلات الشعر التي تحتوي على الكثير من الأعصاب الحساسة، الأمر الذي يتسبب في آلام الرأس.

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وحسب العلماء فإن اللواتي يعانين من الصداع النصفي، هن أكثر عرضة للصداع الناجم عن تسريحة الشعر، بسبب حساسية أعصاب فروة الرأس.

ويمكن أيضاً تحفيز آلام الرأس والوجه بتسريح الشعر أو ربطه، أو قصه، إضافةً إلى الاستحمام وارتداء النظارات، أو الأقراط.

ولتجنب الصداع، يُنصح بتفادي تسريحات الشعر التي تضغط على فروة الرأس، مثل تسريحة ذيل الحصان، أو تسريحة الكعكة، وفق "تايمز أوف إنديا أونلاين".