تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 x باكو بسكوت (سادة)

1 x معلقة كبيرة جيلاتين بودر

1 x علبة حليب مكثف (محلى)

1 x علبة جبنة كريمي

1 x كيس كريم شانتى

1 x كوب صوص (التوت) الطريقة: نحضر صينيه سهله الفتح او صينيه عاديه ونضع فيها بلاستيك راب.

نطحن البسكوت في الكبه ونضيف له الزبده السائله حتي يصبح البسكوت مندي (مثل رمل البحر).

نفرد البسكوت في الصينيه وندخلها الفريزر ثم نحضر طبقه الكريمه.

نخلط اللبن المكثف المحلي مع الكريم شانتيه المحضر مسبقا مع الجبنه الكريمي ونقلب ثم نضيف ملعقه الجيلاتين المذوبه في قليل من الماء المغلي.

نضع هذه الطبقه علي طبقه البسكوت ثم ندخلها الثلاجه لمده لا تقل عن 4 ساعات ثم نضع عليها صوص التوت وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت جوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالتوت

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