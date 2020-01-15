تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاته بالجريب فروت

القاهرة - لايف ستايل المقادير 10 x عدد جريب فروت (شرائح للتزيين)

5 x عدد بيضة

3 x معلقة كبيرة عسل نحل

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب سكر

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كوب ماء

1 x كوب دقيق

1 x كوب جريب فروت (عصير)

1 x كوب قطع شيكولاتة

1 x كوب مكسرات (مجروشة) الطريقة: نحضر وعاء ونخلط البيض مع السكر و عصير الجريب فروت و العسل.

نذوب الشوكولاته مع الزبدة على حمام بخار حتى تسيل ثم نحتفظ بكوب واحد جانبا, ونضيف باقى الشوكلاته لخليط البيض وأيضاً المكسرات ونقلب جبدا.

نخلط الدقيق مع البايكينج باودر والملح ثم نضيفيه على خليط البيض ونعجن جيداً.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونضع بها الخليط ثم ندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 حتى تنضج الكيكة.

نضع الكيك في طبق التقديم ونسكب عليه كوب الشوكولاته السائلة ثم نقطّعها ونزينها بشرائح الجريب فروت ونقدمها. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد كيكة الزبادي بالجريب فروت الشهية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالمكسرات

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