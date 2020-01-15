تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع البلح والجوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 200 x جرام حليب مكثف (محلى)

50 x جرام شيكولاتة (للتزيين)

2 x كوب بسكوت (مطحون)

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب جوز (مقطع)

1 x كوب جوزهند (مبشور)

1 x كوب تمر (منزوع النوى)

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x معلقة كبيرة ماء الطريقة: يخلط البلح مع الزبدة والحليب المكثف المحلى والعسل والماء في وعاء متوسط ثم يوضع الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر لمدة 5 دقائق حتى يلين البلح، ثم يرفع من النار.

يخلط جوز الهند والبسكويت المطحون والجوز مع خليط البلح لعمل خليط متماسك.

نحضر صينية بايركس مدهونة بالقليل من الزبدة جيداً ثم يفرد الخليط بداخلها.

تذوب الشكولاته فوق حمام مائي، ثم توزع فوق خليط البلح، يبرد الخليط حتى يتماسك ثم يقطع ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جناش الشيكولاتة البيضاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات جوز الهند بالشوكولاتة البيضاء

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