تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسة باللوز

المقادير

3 x كوب سميد (خشن)

3 x معلقة كبيرة سكر (لحشو اللوز)

1 ¾ x كوب ماء زهر البرتقال

1 ½ x كوب لوز (أبيض مطحون)

1 x كوب زبدة (مذابة)

1 x كوب سكر

مقادير شراب بارد (شربات)

¾ x كوب سكر

½ x كوب ماء

الطريقة:

Advertisements

يخلط السميد مع السكر و الزبد المذاب و يفرك الخليط جيدا باليدين ثم يضاف 1 كوب ماء زهر البرتقال, و من شأن الخليط أن يكون شديد النعومة لكن ليس سائلا

يخلط اللوز مع 3 معالق سكر و ثلث كوب من ماء زهر البرتقال

يتم تحضير الشربات

في كاسارولا هنضيف الماء و السكر و نسيبهم على نار لحد ما يغلوا

و قبل ما يتحط على الحلوى لازم نسيبه يبرد

يضاف لاناء الشراب ربع كوب من ماء زهر البرتقال

تدهن صينية كعك مستديرة بالزبدة

يقسم العجين الي نصفين, و يفرد النصف الأول في الصينية المجهزة ثم يفرد عليه خليط اللوز بالتساوي ثم يفرد النصف الآخر من العجين فوق اللوز . و باستخدام سكين ترسم مربعات عبر وجه البسبوسة كله , و توضع لوزة كاملة في منتصف كل مربع, ثم تترك البسبوسة لمدة ساعة أو طوال الليل

يسخن الفرن الي درجة حرارة 400 فهيرنهايت, و تخبز فيه البسبوسة لمدة من 35 لـ 40 دقيقة أو حتى تكتسب اللون الذهبي

ترفع البسبوسة من الفرن و يصب عليها نصف الشربات البارد, ثم تعاد الى الفرن لمدة 3 دقائق أخرى أو حتى تمتص الشربات

ترفع البسبوسة من الفرن و يصب عليها المزيد من الشربات(حسب الرغبة) ثم تعاد الي الفرن حتى تمتص الشربات, ثم تترك لتبرد قبل تقطيعها و تقديمها

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت البرتقال

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف اللوز بالعسل