تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسة باللوز

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x كوب سميد (خشن)
3 x معلقة كبيرة سكر (لحشو اللوز)
1 ¾ x كوب ماء زهر البرتقال
1 ½ x كوب لوز (أبيض مطحون)
1 x كوب زبدة (مذابة)
1 x كوب سكر
مقادير شراب بارد (شربات)
¾ x كوب سكر
½ x كوب ماء
الطريقة:
يخلط السميد مع السكر و الزبد المذاب و يفرك الخليط جيدا باليدين ثم يضاف 1 كوب ماء زهر البرتقال, و من شأن الخليط أن يكون شديد النعومة لكن ليس سائلا
يخلط اللوز مع 3 معالق سكر و ثلث كوب من ماء زهر البرتقال
يتم تحضير الشربات
في كاسارولا هنضيف الماء و السكر و نسيبهم على نار لحد ما يغلوا
و قبل ما يتحط على الحلوى لازم نسيبه يبرد
يضاف لاناء الشراب ربع كوب من ماء زهر البرتقال
تدهن صينية كعك مستديرة بالزبدة
يقسم العجين الي نصفين, و يفرد النصف الأول في الصينية المجهزة ثم يفرد عليه خليط اللوز بالتساوي ثم يفرد النصف الآخر من العجين فوق اللوز . و باستخدام سكين ترسم مربعات عبر وجه البسبوسة كله , و توضع لوزة كاملة في منتصف كل مربع, ثم تترك البسبوسة لمدة ساعة أو طوال الليل
يسخن الفرن الي درجة حرارة 400 فهيرنهايت, و تخبز فيه البسبوسة لمدة من 35 لـ 40 دقيقة أو حتى تكتسب اللون الذهبي
ترفع البسبوسة من الفرن و يصب عليها نصف الشربات البارد, ثم تعاد الى الفرن لمدة 3 دقائق أخرى أو حتى تمتص الشربات
ترفع البسبوسة من الفرن و يصب عليها المزيد من الشربات(حسب الرغبة) ثم تعاد الي الفرن حتى تمتص الشربات, ثم تترك لتبرد قبل تقطيعها و تقديمها
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