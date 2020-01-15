تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كانتلوب بالموز

المقادير 2 x عدد موز

1 ½ x كوب ماء (بارد)

1 x عدد كنتالوب الطريقة: نقطع الكانتلوب ونضعة بالخلاط.

ثم نقطع الموز دوائر ونضعه فوق الكانتلوب.

ثم نضيف الماء ونخلط جيدا جدا لمدة دقيقتين ثم يصب فى أكواب التقديم ويقدم بالهناو الشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس الموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز اللذيذ

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