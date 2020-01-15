تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس الموز

المقادير 3 x معلقة كبيرة زبدة الفول السودانى

2 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x كيلو موز

½ x كوب زبادي الطريقة: يقطع الموز لحلقات ونضعة فى علبة ثلاجة ثم يوضع فى الفريزير حتى يتجمد تماما.

ثم نضعة فى الخلاط مع باقى المكونات ونخلط حتى ينعم المزيج تماما.

ثم نضعة فى علبة ونضعة فى الفريزير ثانيا لمدة ليلة كاملة ثم يقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضيرعصير البرتقال والموز وجوزالهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

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