تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الشيكولانة المقلية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد شيكولاتة (مارس أو سنيكرز)

2 x معلقة كبيرة دقيق ذرة

2 x معلقة كبيرة خل

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة باكينج صودا الطريقة: توضع أصابع الشيكولاتة فى الفريزر لمدة ربع ساعة.

فى وعاء عميق نضع الدقيق والملح والباكينج صودا ونخلط جيدا.

ثم فى وعاء اخر نضع اللبن والزيت والخل ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف خليط اللبن لخليط الدقيق ونخلط جيدا حتى يصير خليط كريمى.

نحضر أصابع الشيكولاتة وتغطس جيدا فى الخليط السابق.

ثم فى زيت غزير ساخن تقلى أصابع الشيكولاتة حتى تأخذ لون ذهبى شهى.

تزين بصوص الشيكولاتة أو صوص الكراميل وتقدم دافئة بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جناش الشيكولاتة البيضاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاته (براونيز)

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