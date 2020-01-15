تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ترافيل الأوريو بدون خبز

المقادير 250 x جرام شيكولاته بيضاء

200 x جرام جبنة كريمي

100 x جرام شيكولاتة (غامقة)

15 x قطعة بسكوت (اوريو) الطريقة: في الخلاط تضرب قطع الاوريو ويمكن ازالة الحشو لتخفيف الحلاوة.

نضيف الكريم تشييز للأوريو ونخفق جيدا.

نقوم بتكوير الأوريو ونغمسها في الشيكولاتة البيضاء الذائبة وتزين بالشيكولاتة المبشورة الغامقة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سوفليه الاوريو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشيكولاته

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