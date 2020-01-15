المقادير 4 x كوب شيكولاته بيضاء

1 ¼ x كوب كريمة لبّاني الطريقة: نقوم ببشر الشيكولاتة بالمبشرة العادية.

نقوم بتسخين الكريمة على نار خفيفة تسخين وليس غليان.

نضيف الكريما الساخنة على الشيكولاتة المبشورة ونتركها حوالي 5 دقائق.

نقلب جيدا بواسطة مضرب يدوي حتى تذوب الشيكولاتة تماما ويصبح لون الشيكولاتة فاتح .. ومن المهم الا نبالغ في الخفق حتى لا تفصل الشيكولاتة.

نغلف الشيكولاتة ونضعها في الثلاجة ساعتين قبل الاستخدام .. وممكن تلوينها بألوان الجيل الغذائية. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاته (براونيز) تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سافويار بكريمة الزبادى والمانجو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جناش الشيكولاتة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.