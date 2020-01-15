تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم المصرية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
5 x عدد فص ثوم مهروس
3 x عدد طماطم (مقطعة ارباع)
2 x معلقة صغيرة كمون
2 x معلقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة
1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)
1 x عدد عصير ليمون
1 x معلقة كبيرة زيت زيتون
¼ x كوب خل
الطريقة:
هنضع قطع الطماطم في صحن التقديم
بعدين في خلاط كهروبائي يوضع الثوم والفلفل الحلو والكسبرة ويفرم جيداً.
بعد كده نضع الخليط في وعاء عميق ويضاف إليه الكمون وملح وفلفل الأسود
بعدين نضيف للخليط الخل وعصير الليمون ويضاف الخليط لصحن الطماطم
بعدين نضع قليلاً من زيت الزيتون على الوجه ثم تقدم .
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