تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحارة

المقادير 4 x عدد قرن فلفل حامى

3 x عدد طماطم

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون الطريقة: تقطع البندورة وتوضع في الخلاط مع عصير الليمون.

يضاف الفلفل الأخضر الحار والملح ويضرب الجميع على الخلاط حتى ينعم ويتمازج الخليط ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفلفل الرومى واللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي كرنب بالطماطم

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